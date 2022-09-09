Про це мовиться в актуальному зверненні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 9 вересня.

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Так, протягом доби ворог завдав понад 12 ракетних та більше за 12 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів:

  • Великі Проходи,
  • Старовірівка,
  • Юр'ївка,
  • Темирівка,
  • Тернові Поди,
  • Сухий Ставок,
  • Барвінок,
  • Білогірка.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору білорусі,
– констатували у Генштабі.

На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;
  • на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;
  • на Слов'янському напрямку – в районах Слов'янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;
  • на Краматорському напрямку – неподалік Богородичного, Верхньокам'янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар'ївки;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;
  • на Новопавлівському напрямку – неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;
  • на Запорізькому напрямку – в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.
  • На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Раніше стало відомо, що у Чорному морі стало більше російських кораблів. На їхніх бортах перебувають 24 крилаті ракети типу "Калібр".

Обстріли окупантів 9 вересня

  • Російські загарбники завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині. На жаль, є постраждалі.
  • Також обстріляли Харків. Як наслідок – були пошкоджені 5 багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.

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