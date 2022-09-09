Про це мовиться в актуальному зверненні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 9 вересня.

Важливо Обстріл Харкова і звільнення Волохового Яру: головне за 198 день війни

Так, протягом доби ворог завдав понад 12 ракетних та більше за 12 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів:

Великі Проходи,

Старовірівка,

Юр'ївка,

Темирівка,

Тернові Поди,

Сухий Ставок,

Барвінок,

Білогірка.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору білорусі,

– констатували у Генштабі.

На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

– в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області; на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;

– в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка; на Слов'янському напрямку – в районах Слов'янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

– в районах Слов'янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського; на Краматорському напрямку – неподалік Богородичного, Верхньокам'янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар'ївки;

– неподалік Богородичного, Верхньокам'янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар'ївки; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;

– в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе; на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;

– в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків; на Новопавлівському напрямку – неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

– неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки; на Запорізькому напрямку – в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

– в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Раніше стало відомо, що у Чорному морі стало більше російських кораблів. На їхніх бортах перебувають 24 крилаті ракети типу "Калібр".

Обстріли окупантів 9 вересня

Російські загарбники завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині. На жаль, є постраждалі.

Також обстріляли Харків. Як наслідок – були пошкоджені 5 багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.