Про це мовиться в актуальному зверненні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 9 вересня.
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Так, протягом доби ворог завдав понад 12 ракетних та більше за 12 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів:
- Великі Проходи,
- Старовірівка,
- Юр'ївка,
- Темирівка,
- Тернові Поди,
- Сухий Ставок,
- Барвінок,
- Білогірка.
Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору білорусі,
– констатували у Генштабі.
На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:
- на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;
- на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;
- на Слов'янському напрямку – в районах Слов'янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;
- на Краматорському напрямку – неподалік Богородичного, Верхньокам'янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар'ївки;
- на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;
- на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;
- на Новопавлівському напрямку – неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;
- на Запорізькому напрямку – в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.
- На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
Раніше стало відомо, що у Чорному морі стало більше російських кораблів. На їхніх бортах перебувають 24 крилаті ракети типу "Калібр".
Обстріли окупантів 9 вересня
- Російські загарбники завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині. На жаль, є постраждалі.
- Також обстріляли Харків. Як наслідок – були пошкоджені 5 багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.
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