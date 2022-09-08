Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники закликали мирних жителів зважати на сигнали повітряної тривоги.

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На ворожих ракетоносцях у Чорному морі є 24 "Калібри"

Корабельне угруповання окупантів посилило ракетну загрозу для українських міст. На бойовому чергуванні наразі перебувають 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".

Очевидно, що в тактиці ворога на фоні поразок в одному напрямку – застосовувати ракетні удари, як засіб вогневого ураження і морального тиску на мирне населення,

– зауважили захисники.

️Тому вони закликали українців:

не ігнорувати попереджень про повітряну тривогу,

дотримуватися алгоритмів і правил дій,

перевіряти правдивість отриманої інформації через підтвердження її в офіційних джерелах,

не продукувати та не поширювати зайвої інформації про дії українських підрозділів, прогнози та варіанти розвитку бойових подій,

не орієнтувати ворога, а також бути мудрими та зосередженими.

"Довірте Силам оборони професійно виконати свою роботу. І ми обов’язково переможемо!" – підсумували в ОК "Південь".

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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