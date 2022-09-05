Про це сказала в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

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"Корабельне угруповання наразі вразливе. Цим кораблям та катерам не забезпечили протиповітряну оборону через відсутність крейсера. Вони прикриті тільки з боку півострова Крим, тому вони туди ближче й тримаються, ховаючись за мисом Тарханкут у напрямку Новоросійська", – розповіла Гуменюк.

Росіяни мають високоточну зброю

За словами речниці, атакувати росіян допомагає шторм на Чорному морі. Проте він сколихує мінну небезпеку.

В морі постійно на чергуванні перебувають від 2 до 3 носіїв ракет. Як правило, це надводні або, буває, долучається до них підводний човен. Тому це від 20 до 24 ракет на борту в готовності до застосування,

– зазначила Гуменюк.

Вона нагадала, що росіяни у Чорному морі мають високоточну зброю з великою відстанню ураження. Це загроза, яка актуальна для всієї України.

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Статус російського флоту

Раніше чорноморський флот окупантів був центральним елементом для загарбання України. Проте захисникам вдається топити кораблі та ліквідовувати морську авіацію в Криму.

"Флот не виправдав очікувань, покладених на нього на початку війни, і зайняв оборонну позицію або в порту, або далеко від берега, щоб уникнути українського нападу. З весни проблеми чорноморського флоту посилилися через погане керівництво, застаріле обладнання та зарозумілість, чим українці були тільки раді скористатися", – розповідають аналітики.

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