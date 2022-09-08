Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники призвали мирных жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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На вражеских ракетоносцах в Черном море есть 24 "Калибра"

Корабельная группировка оккупантов усилила ракетную угрозу для украинских городов. На боевом дежурстве сейчас находятся 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".

Очевидно, что в тактике врага на фоне поражений в одном направлении – применять ракетные удары как средство огневого поражения и морального давления на мирное население,

– заметили защитники.

️Поэтому они призвали украинцев:

не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге,

придерживаться алгоритмов и правил действий,

проверять правдивость полученной информации через подтверждение ее в официальных источниках,

не продуцировать и не распространять лишнюю информацию о действиях украинских подразделений, прогнозы и варианты развития боевых событий,

не ориентировать врага, а также быть мудрыми и сосредоточенными.

"Доверьте Силам обороны профессионально выполнить свою работу. И мы обязательно победим!" – подытожили в ОК "Юг".

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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