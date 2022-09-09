Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини.

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Окупанти завдали удару по лікарні

Сьогодні, 9 вересня, після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей.

Живицький зазначив, що деталі будуть згодом.

У коментарі "Суспільному" голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова розповіла, що внаслідок обстрілів постраждали сім осіб. Їм надали необхідну допомогу.

Атака росіян на Сумщині

Уночі 9 вересня, близько 2 години, росіяни вели обстріл з мінометів. Внаслідок цього зафіксували 8 "прильотів" по Шалигінській громаді. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.

Також зранку було неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах.



Окупанти обстріляли Сумщину / фото Дмитро Живицький



Чим росіяни обстріляли Сумщину / фото Дмитро Живицький



Окупанти влучили снарядом по лікарні / фото Дмитро Живицький



Все, що залишилось від снаряда / фото Дмитро Живицький

Як загарбники обстрілюють Сумщину: останні новини

Протягом дня 26 серпня російські окупанти випустили по прикордонних районах Сумської області 140 мін та снарядів. Через це 4 людей зазнали поранень.

Також російські окупанти лише за 12 годин 27 серпня випустили по Сумщині 220 снарядів та мін.

Крім того, раніше окупанти обстріляли село в Есманській громаді. Вогонь вели зі ствольної артилерії. Загалом по одному селу було 17 прильотів. Росіяни били по мирних людях і по цивільних об'єктах.

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