Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він оприлюднив ситуацію в області станом на 22:00.
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Окупанти випустили по Сумщині 220 мін та снарядів
Живицький розповів, що з 10:00 до 22:00 по прикордонню Сумщини зі сторони росії прилетіли понад 220 снарядів та мін. Під обстрілом були території: ️
- Хотинської,
- Миропільської,
- Білопільської,
- Краснопільської громад Сумського району; ️
- Зноб-Новгородської громади Шосткинського району; ️
- Новослобідської громади Конотопського району.
Внаслідок ворожого обстрілу Новослобідської громади поранення зазнали двоє людей – члени однієї родини. Міна прилетіла прямісінько у їхній будинок.
Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу,
– додав Живицький.
Своєю чергою, внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджень зазнала повністю вся його інфраструктура.
"Сюди прилетіли близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки", – розповів голова ОВА.
Наразі деталі цього обстрілу уточнюють. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Дивіться фото з місць обстрілів на Сумщині / Фото Дмитра Живицького
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