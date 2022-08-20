Відповідну інформацію оприлюднив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Трагедія трапилася 19 серпня.

Важливо На Сумщині на російській міні підірвалася бригада електриків, один загинув, ще 4 постраждали

На Сумщині загинув фермер

Дмитро Живицький розповів, що орієнтовно о 16 годині 19 серпня в Краснопільській громаді загинув чоловік, який їхав дорогою на вантажівці ЗІЛ.

Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці,
– розповів очільник ОВА.

Також він додав, що загиблий Іван Дейнека був:

  • жителем Краснопілля та місцевим фермером;
  • власником аграрної компанії та депутатом селищної ради;
  • головою асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області.

"Чоловік перебував в машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", – розповів Живицький.

На Сумщині місцевий фермер підірвався на міні / Фото Дмитра Живицького

Останні подібні трагічні випадки в Україні

  • Ще у квітні Дмитро Живицький розповів, що в Охтирському районі Сумщини на протитанковій ворожій міні підірвався автомобіль бригади електриків. На жаль, один чоловік загинув, ще 4 постраждали.
  • Подібна трагедія трапилась в Ірпені на Київщині. Там на залишеній ворогом міні підірвався вантажний автомобіль. Тоді водій також загинув на місці.
  • Також на звільнених від окупантів територіях Київщини на протитанковій міні підірвались два працівники лісництва. Тоді один чоловік загинув, а другий був поранений.