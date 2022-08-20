Відповідну інформацію оприлюднив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Трагедія трапилася 19 серпня.

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На Сумщині загинув фермер

Дмитро Живицький розповів, що орієнтовно о 16 годині 19 серпня в Краснопільській громаді загинув чоловік, який їхав дорогою на вантажівці ЗІЛ.

Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці,

– розповів очільник ОВА.

Також він додав, що загиблий Іван Дейнека був:

жителем Краснопілля та місцевим фермером;

власником аграрної компанії та депутатом селищної ради;

головою асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області.

"Чоловік перебував в машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", – розповів Живицький.

На Сумщині місцевий фермер підірвався на міні / Фото Дмитра Живицького

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним загиблого Івана Дейнеки.

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