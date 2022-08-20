Відповідну інформацію оприлюднив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Трагедія трапилася 19 серпня.
Важливо На Сумщині на російській міні підірвалася бригада електриків, один загинув, ще 4 постраждали
На Сумщині загинув фермер
Дмитро Живицький розповів, що орієнтовно о 16 годині 19 серпня в Краснопільській громаді загинув чоловік, який їхав дорогою на вантажівці ЗІЛ.
Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці,
– розповів очільник ОВА.
Також він додав, що загиблий Іван Дейнека був:
- жителем Краснопілля та місцевим фермером;
- власником аграрної компанії та депутатом селищної ради;
- головою асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області.
"Чоловік перебував в машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", – розповів Живицький.
На Сумщині місцевий фермер підірвався на міні / Фото Дмитра Живицького
Останні подібні трагічні випадки в Україні
- Ще у квітні Дмитро Живицький розповів, що в Охтирському районі Сумщини на протитанковій ворожій міні підірвався автомобіль бригади електриків. На жаль, один чоловік загинув, ще 4 постраждали.
- Подібна трагедія трапилась в Ірпені на Київщині. Там на залишеній ворогом міні підірвався вантажний автомобіль. Тоді водій також загинув на місці.
- Також на звільнених від окупантів територіях Київщини на протитанковій міні підірвались два працівники лісництва. Тоді один чоловік загинув, а другий був поранений.