Чоловіки заїхали в ліс, щоб завантажити колоди на спеціальну техніку. Під час роботи вони наїхали на протитанкову міну.

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Один лісник загинув

Внаслідок інциденту один чоловік загинув, інший – отримав травми. Його вдалося довезти до лікарні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликає українців бути надзвичайно обережними в лісах. Там може бути багато нерозірваних або спеціально залишених боєприпасів.

На жаль, українцям доведеться звикати до нових реалій. Рідні ліси та поля вже не настільки безпечні, як були до вторгнення орків… Бережіть себе, – написав Геращенко.

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