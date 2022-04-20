Наразі поліція виявила на Київщині тіла 1 045 тіл цивільних людей. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що нині це не остаточна кількість загиблих, адже ще не всі люди повернулися до своїх домівок, а правоохоронці продовжують знаходити тіла.

Тіла продовжують виявляти в колодязях та підвалах

Поліція щодня фіксує по 6 – 10 загиблих у колодязях та підвалах.

Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Цивільні, які не чинили жодного спротиву. Вони не мають відношення до територіальної оборони або інших військових структур,

– заявив Нєбитов.

75% вбитих – розстріляні

Первинний огляд показав, що 75% мирних жителів Київщини – розстріляні з автоматичної зброї, снайперської гвинтівки або розстріляні з кулеметів в автівках під час евакуації. Інші загинули від мін, градів тощо.

Тобто ми бачимо, що Росія і її армія свідомо розстрілювали українців за те, що вони українці. Вони (цивільні – 24 канал), ще раз підкреслюю, не чинили жодного опору,

– наголосив начальник Головного управління поліції в Київській області.