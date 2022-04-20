Мужчины заехали в лес, чтобы загрузить бревна на специальную технику. Во время работы они наехали на противотанковую мину.

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Один лесник погиб

В результате инцидента один мужчина погиб, другой – получил травмы. Его удалось довезти в больницу.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призывает украинцев быть очень осторожными в лесах. Там может быть много неразорванных или специально оставленных боеприпасов.

К сожалению, украинцам придется привыкать к новым реалиям. Родные леса и поля уже не столь безопасны, как были до вторжения орков… Берегите себя, – написал Геращенко.

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