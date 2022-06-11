Російські окупанти активно мінують Чорне море, а наші воїни здійснюють заходи для унеможливлення висадки ворожого десанту. Людей постійно попереджають про небезпеку, але, на жаль, дехто вирішує ризикувати своїм життям зараз короткого відпочинку на березі моря.

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Загибель чоловіка та "реакція" людей на небезпеку

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, у селі Грибівці чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він пішов перевірити глибину води, але наштовнувся на російську міну, яку зірвалося з якоря та віднесло до берега. На жаль, випадок закінчився трагедією.

Я не знаю, скільки ще треба усім повторювати, що пляжі та море заміновані. Куди ви ведете дітей? Куди йдете самі? Зараз, коли йде війна, коли все заміновано. Не вештайтесь пляжами, не лізьте у море, бережіть себе,

– сказав Братчук.