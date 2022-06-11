Росіяни вкотре яскраво демонструють, що усі їхні заяви – це суцільна брехня. Як тільки увесь світ почав активізацію обговорень варіантів розблокування Чорного моря для експорту української пшениці – вони одразу збільшили свою присутність та вогневі потужності в акваторії моря.

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Росія збільшує потужність у Чорному морі

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, росіяни можуть готуватися висадити свої ДРГ з гирла річки Дунай. Ці групи підготовлені, але наші герої готові їх "зустріти" та вказати на помилковість заходу на територію України зі зброєю в руках.

Подібна спроба була на початку вересня. ДРГ ворога на швидкісних катерах мали проникнути в Дунай, наші воїни завадили їм втілити план, я навіть не знаю, чи вдалося комусь з них вижити,

– сказав Братчук.

Сьогодні ситуація щодо висадки або прориву ворожого десанту повністю контрольована. Звісно, такі спроби можливі, але наші захисники та захисниці завдяки заходам стримування відкинули ворожі кораблі на велику відстань від берега. Усі ризики враховані, наші військові завжди готові давати відсіч окупантам.

Разом з тим небезпека обстрілів мирних українських міст досі існує, а наближення своїх кораблів Росія може спробувати прикривати вогнем з острова Зміїний.

"Збільшилася кількість кораблів росіян у Чорному морі, які оснащені крилатими ракетами, це 4 надводних та 2 підводних човни. На Зміїному облаштували гарнізон, мають кілька систем залпового вогню та систем протиповітряної оборони", – додав Братчук.

Згідно із супутниковим фото Зміїного, який опублікував OSINT, росіяни справді завершили встановлення "Торів", які привезли на острів 6 червня.

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ЗСУ вдалося відбити наступ росіян на Слов'янськ. Також наші герої зупинили ворога поблизу Попасної.

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