Окрім цього, країна відмовляється постачати зброю Україні та не хоче підтримувати санкції проти Росії. Чого Україні чекати від Угорщини – сайту 24 каналу розповів експерт громадського руху "Всі разом!" Євген Савісько.
Читайте "Тоді можливо всяке": названо дві умови, за яких Лукашенко може почати війну проти України
Союзник Росії
Євген Савісько зауважив, що Угорщина від самого початку була і є союзником Росії, тому українцям варто позбутися всіх ілюзій на цей рахунок.
Можна пригадати, що ще до початку війни уряд Угорщини вирішив виставити війська вздовж кордону з Україною. Офіційна мета звучала як захист від неконтрольованого напливу біженців та проти спроб перетнути кордон збройним формуванням.
Насправді була й інша мета. В разі успішного наступу російських військ армія Угорщини мала захопити наше Закарпаття. Про це, звісно, ніхто з кабінету Орбана не казав, та факти свідчать саме про це,
– зазначив Савісько.
Орбан продовжує підтримувати Путіна / Фото з відкритих джерел
Важливо "Навчання" в Білорусі та бажання Путіна: чи наважиться Лукашенко відкрито піти війною на Україну
Нагнітання, паніка та маніпуляції
За словами фахівця, йдеться про "регулярне нагнітання ситуації довкола угорської спільноти в Україні, зокрема щодо нібито утисків на право спілкування угорською мовою; надання громадянам України угорського громадянства; блокування вступу нашої країни до НАТО та ЄС".
Запровадження надзвичайного стану в Угорщині є частиною загального плану російського Генштабу на розпорошення ЗСУ на різних напрямках, щоби наші війська не змогли ефективно оборонятися на найгарячіших ділянках українсько-російського фронту,
– пояснив Савісько.
Доки ЗСУ, хоча й важко, але доволі успішно блокують атаки російських військ, угорська армія та спецслужби лише нагнітатимуть та чинитимуть провокації вздовж лінії кордону та на території Закарпатської області.
Орбан – союзник Путіна, не дивлячись на війну в Україні / Колаж сайту 24 каналу
Однак, якщо Росія зможе прорватися до Придністров'я, то тоді можна очікувати й спроби захоплення цього регіону. Причин подібних дій угорського уряду, на думку експерта, кілька.
Перша – змусити Росію заплатити за свою лояльність. Друга – шантаж України, ЄС та НАТО. Прем'єр-міністр Орбан вирішив заробити на чужому горі. Проте навряд керівництво ЄС піде на суттєві поступки. Адже подібні вибрики угорської політичної еліти вже набридли багатьом європейським політикам,
– підсумував Савісько.
Що відбувається в Угорщині: головне
- В Угорщині з самого початку повномасштабного вторгнення приймали українських біженців, але допомагати у боротьбі з агресором там не поспішали. Так, уряд говорив, що не постачатиме Україні зброю, а також не хоче відмовлятися від російських нафти та газу, аби "не платити ціну війни".
- Угорщина на чолі з Орбаном відзначилася не лише блокуванням санкцій та відмові у постачанні зброї, а й особливим цинізмом. Після того, як російські окупанти втекли з Київщини й весь світ жахнувся від звірств, які вони там чинили, глава уряду Угорщини засумнівався у їхній правдивості, повторюючи риторику Кремля.
- Окрім того, за інформацією РНБО, в Угорщині заздалегідь знали про те, що Росія планує напад на Україну. В Орбана з Путіним був власний зухвалий план, однак здійснитися йому не судилося.
- Було очікувано, що з початком обговорення шостого пакета санкцій проти Росії, який включає ембарго на російські енергоносії, Угорщина його не підтримає. Намагаючись задовольнити Путіна, Орбан зробив Угорщину "головним болем" для ЄС.
- Згодом він почав торгуватися з Євросоюзом, нібито погодившись на ембарго в обмін на компенсацію. Якщо спершу йому було потрібно 750 мільйонів євро, то зараз необхідна Орбану сума збільшилася до 15 – 18 мільярдів євро.
- Під тиском та шантажем Угорщини в санкційному пакеті таки зробили виняток. Тривалий час країна блокувала рішення щодо 6 пакету санкцій проти Росії. Тому Угорщину звільнили від нафтового ембарго.
До теми – Угорщина знала, що Путін планує напад на Україну: дивіться відео