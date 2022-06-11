Россияне в очередной раз ярко демонстрируют, что все их заявления – это сплошная ложь. Как только весь мир начал активизацию обсуждений вариантов разблокирования Черного моря для экспорта украинской пшеницы, они сразу увеличили свое присутствие и огневые мощности в акватории моря.

Читайте также Орбан продолжает подыгрывать Путину: эксперт рассказал, чем это обернется для Украины

Россия увеличивает мощность в Черном море

Как сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук, россияне могут готовиться высадить свои ДРГ из устья реки Дунай. Эти группы подготовлены, но наши герои готовы их встретить и указать на ошибочность прихода на территорию Украины с оружием в руках.

Подобная попытка была в начале сентября. ДРГ врага на скоростных катерах должны были проникнуть в Дунай, наши воины помешали им воплотить план, я даже не знаю, удалось ли кому-то из них выжить,

– сказал Братчук.

Сегодня ситуация относительно высадки или прорыва вражеского десанта полностью контролируемая. Конечно, такие попытки возможны, но наши защитники и защитницы благодаря мерам сдерживания отбросили вражеские корабли на большое расстояние от берега. Все риски учтены, наши военные всегда готовы дать отпор оккупантам.

Вместе с тем опасность обстрелов мирных украинских городов до сих пор существует, а приближение своих кораблей Россия может попытаться прикрывать огнем с острова Змеиный.

"Увеличилось количество кораблей россиян в Черном море, которые оснащены крылатыми ракетами, это 4 надводных и 2 подлодки. На Змеином обустроили гарнизон, у них есть несколько систем залпового огня и систем противовоздушной обороны", – добавил Братчук.

Согласно спутниковому фото Змеиного, опубликованному OSINT, россияне действительно завершили установку "Торов", которые привезли на остров 6 июня.

Война России против Украины: последние новости

Белорусы решили привести свои войска в полную боевую готовность. Угроза нападения приспешников оккупантов до сих пор существует.

ВСУ удалось отразить наступление россиян на Славянск. Также наши герои остановили врага вблизи Попасной.

Смотрите также – львовские десантники уничтожили танк россиян из "Стугны": видео