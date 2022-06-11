Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, рассказывая о ситуации на Волынском и Полесском направлениях.

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Согласно информации, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь осуществляется приведение подразделений к высшим степеням боевой готовности.

В Генштабе отметили, что они отрабатывают практические мероприятия по приему военнообязанных, а также производят снятие с хранения вооружения и военной техники.

Данные разведки

Кроме того, Главное управление разведки Украины сообщило, что с 7 июня вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Основная цель тренировок: "переход из мирного на военное время". Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам,

– сообщили в украинской разведке.

Там отметили, что в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного на военное время".

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Министерство обороны Беларуси уже подтверждало, что начались занятия по боевой готовности. Официально, целью таких занятий и школ, является "выполнение мер по переводу с мирного на военное время".

Если бы Лукашенко действительно планировал вторжение в Украину, то он бы уже это сделал. Ведь лучшее время для этого было начало полномасштабной войны России. Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив. По его мнению, Лукашенко сейчас ищет "лазейки", чтобы не нападать на Украину.

В МВД сообщили, что российские военные вывозят из Беларуси необходимые им боеприпасы 122 калибра. Очевидно, что у них тоже кризис с вооружением.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу. Они усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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