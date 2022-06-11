Об этом 24 канала рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив. По его мнению, Лукашенко сейчас ищет "лазейки", чтобы не нападать на Украину.

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Когда было лучшее время для наступления Беларуси

Андрусов говорит, что самопровозглашенный президент Беларуси весь март искал возможности не нападать на Украину, хотя именно этот месяц был прекрасной возможностью для этого.

Ведь русские войска стояли под Киевом, и если бы было дополнительное нападение на Волынь, то это создавало бы для нас сложную ситуацию, потому что надо было бы воевать в разных направлениях. Это была бы тотальная круговая оборона,

– подчеркивает советник главы МВД.

Он считает, что в условиях марта это было бы что-нибудь серьезное и угрожающее и явно усилило бы российские войска.

"В марте Путин прямо это требовал, а Лукашенко. Даже была история, когда российский самолет обстрелял территорию Беларуси. Мы уже думали, что это будет ситуация вторжения, но Лукашенко ничего не сделал", - говорит Андрусов.

Поэтому эксперт переполнен, что Лукашенко и дальше будет искать "лазейки" , чтобы этого не сделать. Ведь ему не нужны территории Украины, ему хочется быть диктатором.

"Сейчас это будет суицидальное решение, если он (Лукашенко) действительно пойдет в наступление… Сегодня это для Беларуси будет глупо, но это не значит, что этого не могут сделать", – добавил он.

Наступление Беларуси могло бы нам помочь

Андрусов говорит, что является "сторонником" вторжения белорусской армии.

Ибо на стратегическом уровне это создаст для нас колоссальное преимущество. Их армия маленькая, слабо боеспособная, и у нас достаточно сил в Волынской и Ровенской областях, чтобы их отбить,

– подчеркнул он.

В то же время, по словам Андрусива, это поражение вернуло бы в Беларусь политический кризис, и Путину пришлось бы его оккупировать. "Путину пришлось бы вводить еще войска и в Белоруссию", – добавил он.

Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым:



Что известно о "наступлении" Беларуси: коротко

Пограничники подтверждают, что сейчас ситуация на границе между Украиной и Беларусью остается напряженной , но под их контролем. Они постоянно отслеживают это. А пограничники, ВСУ и другие силы сектора безопасности и обороны усилили это направление.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что хочет увеличить численность своей армии чуть ли не вдвое. То есть с 45 до 80 тысяч. Но эксперты на этот счет уверяли, что это никак не повлияет на качество армии Лукашенко.

В то же время в Генштабе ВСУ говорят , что угроза со стороны Беларуси никуда не делась. Расслабляться еще рано, ведь враг проводит разные маневры, в частности усиливает границу. Там сформировали до 7 батальонов вооруженных сил Беларуси.

Эксперты и военные берутся прогнозировать, может ли Беларусь пойти в наступление . Да, белорусский оппозиционер Павел Латушко говорит, что это возможно, когда белорусские вооруженные силы будут действовать вместе с российскими. Самостоятельно же войска Беларуси совершить такую операцию не смогут.

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