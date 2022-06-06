Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко . Он предположил, при каком условии возможно вторжение из Беларуси в наше государство.

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Условие наступления из Беларуси

Наступление из Беларуси может произойти только при одном условии – когда белорусские вооруженные силы будут действовать вместе с российскими. Самостоятельно же войска Беларуси совершить такую операцию не смогут,

– заявил Латушко.

Он пояснил, что существует целый ряд факторов, обуславливающих невозможность наступать белорусов. В частности, они связаны с отсутствием:

боеспособных частей;

опыта военных;

мотивации.

На что обратить внимание

Именно поэтому оппозиционер считает, что белорусские войска могут наступать только вместе с вооруженными силами России. Он также объяснил, на чем именно сейчас следует сосредоточить внимание.

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"Необходимо тщательно отслеживать ситуацию - как только будет увеличиваться количество вооруженных сил России вблизи белорусско-украинской границы, значит, такой сценарий становится значительно реальнее", - отметил Латушко.

Главная задача вражеских войск на границе

По его словам, пока главная задача, выполняемая вооруженными силами Беларуси вместе с российскими военными – это создание потенциальной угрозы нападения на Украину. Такая опасность уже долгое время является фактором, сдерживающим большое количество украинских защитников на границе.

Конечно, это влияет на Вооруженные Силы Украины, которые не могут привлечь военных и технику в другие важные направления обороны или деоккупации территории Украины,

– подчеркнул оппозиционер.

Кроме того, Латушко отметил, что сейчас наиболее реальным является дальнейший обстрел Украины с территории Беларуси. Он добавил, что за последнее время периодичность таких обстрелов увеличилась.

Латушко ответил, какое условие наступления из Беларуси: смотрите видео



Беларусь увеличивает количество войск на границе Украины