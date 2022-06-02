В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации с противодействием украинского народа российскому военному вторжению на вечер 2 июня. В частности, о том, что происходит на Волынском и Полесском направлениях.
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Беларусь минирует дороги возле украинской границы
Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы.
Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах,
– отметили в Генштабе.
Там также сообщили, что сохраняется угроза нанесения противниками ракетных и авиационных ударов с белорусской территории.
Белорусы перебросили к границе эшелоны с бронетехникой
Из Гродно белорусскую военную технику перекидывают ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. Железной дорогой перевозят, в частности, десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.
Соответствующие кадры 2 июня были опубликованы в белорусских соцсетях. Их сняли на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь". На многих машинах был замечен опознавательный знак – красный квадрат.
Россия предоставила армии Беларуси вооружение
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия передала белорусской армии современное вооружение и технику. Их будут использовать для отдельных подразделений белорусской армии.
Кроме того, белорусы сами сняли с хранения танки и БМП. Вероятно, они могут быть переданы российской армии для пополнения потерь.
Военная активность в Беларуси: последние новости
- В конце мая Беларусь анонсировала военные учения возле украинской границы. По словам экспертов, их цель – держать максимальное количество украинских войск на северных направлениях.
- Плановые учения будут проходить с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. А до 4 июня в Беларуси проходят мероприятия по проверке боевой готовности.
- Перед этим Александр Лукашенко сообщил о создании оперативного командования на юге – возле границы с Украиной. Самопровозглашенный президент отметил, что "белорусские военные должны отработать меры по защите своих территорий".
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