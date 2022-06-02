В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации с противодействием украинского народа российскому военному вторжению на вечер 2 июня. В частности, о том, что происходит на Волынском и Полесском направлениях.

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Беларусь минирует дороги возле украинской границы

Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы.

Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах,

– отметили в Генштабе.

Там также сообщили, что сохраняется угроза нанесения противниками ракетных и авиационных ударов с белорусской территории.

Белорусы перебросили к границе эшелоны с бронетехникой

Из Гродно белорусскую военную технику перекидывают ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. Железной дорогой перевозят, в частности, десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

Соответствующие кадры 2 июня были опубликованы в белорусских соцсетях. Их сняли на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь". На многих машинах был замечен опознавательный знак – красный квадрат.

Россия предоставила армии Беларуси вооружение

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия передала белорусской армии современное вооружение и технику. Их будут использовать для отдельных подразделений белорусской армии.

Кроме того, белорусы сами сняли с хранения танки и БМП. Вероятно, они могут быть переданы российской армии для пополнения потерь.

Военная активность в Беларуси: последние новости

В конце мая Беларусь анонсировала военные учения возле украинской границы. По словам экспертов, их цель – держать максимальное количество украинских войск на северных направлениях.

Плановые учения будут проходить с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. А до 4 июня в Беларуси проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

Перед этим Александр Лукашенко сообщил о создании оперативного командования на юге – возле границы с Украиной. Самопровозглашенный президент отметил, что "белорусские военные должны отработать меры по защите своих территорий".

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