Для этого явления есть два объяснения. О них 24 канала сказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, эту ситуацию отслеживают Вооруженные Силы Украины, они видят, что происходит. Более того, подобные "акции" в Беларуси уже были, но, возможно, не с таким большим количеством техники на Волынском и Подольском направлении.

Почему Беларусь стягивает технику к границе

Эксперт считает, что есть для этого несколько пояснений:

или Лукашенко своей зависимостью от Путина уже действительно дошел до того, что ему некуда деваться, кроме того, как привлекать свои войска к войне; или же "создавать большую мощную имитацию для Путина о подготовке белорусов к войне".

"Эту картинку создают именно для России. Все для того чтобы сказать, мол, они готовы воевать, но им нужно время для учений, мобилизации, контрактников, маневров и так далее. Второй вариант более вероятно объясняет ситуацию", - считает Мусиенко.

Однако сам факт того, что пока не сформированы ударные войска Беларуси, которые могли бы ворваться в Украину и несли угрозы, не нужно забывать. В то же время нужно постоянно мониторить ситуацию.

Россия тоже боится наступления украинцев

Зато россияне стягивают технику в Брянской области, в 3 километрах от границы с Сумщиной. Однако это свидетельствует о том, что так они пытаются лишь "прикрыть" свою государственную границу. Однако пока, по словам советника главы ОП, признаков подготовки к наступательным действиям и созданиям для этого группировок – нет.

"Они прикрывают свою границу. Россияне же боятся, что "злобные укропы", как они говорят, пойдут на российскую территорию и всех захватят", – отметил Арестович.

Более того, руководители местной власти беспокоились по этому поводу, поэтому они пригласили российские войска, что успокоить граждан.

Вместе с тем, в Минобороны в дальнейшем не исключают усиления интенсивности обстрела позиций украинских войск, а также объектов инфраструктуры в этом направлении.

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