Лукашенко в отчаянии

Однако в Беларуси в целом ситуация – непростая. Об этом 24 каналу сообщил Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента.

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На вопрос журналистки, зачем давать людям, желающим избавиться от Лукашенко, в руки оружие, Арестович ответил, что примерно треть населения поддерживает самопровозглашенного президента. В то время как еще треть относится к нему нейтрально.

Однако это также указывает на то, как добавил советник главы ОП, что белорусский глава – в отчаянии. Однако он ответил на вопрос, почему вообще возникла идея создать так называемое "народное ополчение".

Эта идея не против нас, она против России, потому что Путин давит на Лукашенко,

– сказал Арестович.

Дело в том, что глава Беларуси четко знает, что угрозы со стороны Украины для него нет.

Что происходит в Беларуси

Напомним также, что до 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого приспешники оккупантов собираются их защищать – пока неизвестно.

Так что угроза ракетных и артиллерийских обстрелов Украины остается высокой. Белорусы уже согнали необходимые силы для таких атак к границе с Украиной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

26 мая Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о предполагаемой войне на территории страны.

Режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам и дислокации своих военных подразделений. Кроме того, Беларусь поставляет России оружие.

В то время как советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью.

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