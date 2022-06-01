На вопрос журналистки, зачем давать людям, желающим избавиться от Лукашенко, в руки оружие, Арестович ответил, что примерно треть населения поддерживает самопровозглашенного президента. В то время как еще треть относится к нему нейтрально.
Однако это также указывает на то, как добавил советник главы ОП, что белорусский глава – в отчаянии. Однако он ответил на вопрос, почему вообще возникла идея создать так называемое "народное ополчение".
Эта идея не против нас, она против России, потому что Путин давит на Лукашенко, – сказал Арестович.
Дело в том, что глава Беларуси четко знает, что угрозы со стороны Украины для него нет.