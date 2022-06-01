Лукашенко у відчаї

Однак у Білорусі загалом ситуація – непроста. Про це 24 каналу повідомив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента.

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На запитання журналістки, навіщо давати людям, які хочуть позбутися Лукашенка, у руки зброю, Арестович відповів, що приблизно третина населення підтримує самопроголошеного президента. Тоді як ще третина ставиться до нього нейтрально.

Однак це також вказує на те, як додав радник глави ОП, що білоруський глава – у відчаї. Однак він відповів на питання, чому взагалі з'явилась ідея створити так зване "народне ополчення".

Ця ідея не проти нас, вона проти Росії, тому що Путін тисне на Лукашенка,

– сказав Арестович.

Річ у тім, що глава Білорусі чітко знає, що загрози з боку України для нього немає.

Що відбувається у Білорусі

Нагадаємо також, що 4 червня триватиме перевірка бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого посіпаки окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.

Тож загроза ракетних та артилерійських обстрілів України залишається високою. Білоруси вже зігнали необхідні сили для таких атак до кордону з Україною. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

26 травня Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.

Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів. Крім того, Білорусь постачає Росії зброю.

Тоді як радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.

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