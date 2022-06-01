На запитання журналістки, навіщо давати людям, які хочуть позбутися Лукашенка, у руки зброю, Арестович відповів, що приблизно третина населення підтримує самопроголошеного президента. Тоді як ще третина ставиться до нього нейтрально.
Однак це також вказує на те, як додав радник глави ОП, що білоруський глава – у відчаї. Однак він відповів на питання, чому взагалі з'явилась ідея створити так зване "народне ополчення".
Ця ідея не проти нас, вона проти Росії, тому що Путін тисне на Лукашенка, – сказав Арестович.
Річ у тім, що глава Білорусі чітко знає, що загрози з боку України для нього немає.