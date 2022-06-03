Согласно информации, 2 июня 2022 года в Дрогичине была замечена колонна военной техники Вооруженных сил Беларуси. Очевидцы смогли рассмотреть 6 БТР и один МАЗ.

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Однако уже на следующий день, 3 июня, в 11:35 в Кобринском районе, со стороны села Борисовка в село Дивин проехала эта же колонна. Кроме того, ее сопровождали две машины ГАИ.

Впоследствии эта же колонна повернула в село Дивин, то есть в сторону границы с Украиной.

Также сегодня, 3 июня, в 12:45 от границы с Украиной и в сторону Кобрина двигались 2 БТР и МАЗ, а затем за ними проехала колонна из 6 БТР и МАЗа.



Движение техники / Фото телеграмм Белорусский Гаюн

Какая ситуация в отношении Беларуси: последние новости

На границе с Украиной Беларусь продолжает проверять готовность своих войск . В частности, провели зюоры собрание специалистов связи и инженерно-технического состава. Основные усилия белорусские войска сосредоточиваются на "усилении охраны государственной границы". Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 3 июня.

Сохраняется угроза нанесения на территории Беларуси ракетных и авиационных ударов. В то же время вблизи границы с Украиной там начали проходить дороги и мосты.

Александр Лукашенко уже окончательно принял правила игры Путина . Об этом рассказал белорусский журналист Франак Вячорка. В то же время он объяснил, почему считает вторжение армии Беларуси в Украину маловероятным.

В сети обнародовали видео, где видно, что белорусскую военную технику, в частности БМП и ЗРК, перебрасывают ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. Эксперт считает, что Путин до последнего будет давить на Лукашенко, поэтому Украине нужно готовиться к вторжению и белорусской армии.

Белорусская армия не хочет воевать за интересы Путина, и тем более против украинцев. Еще в марте 2022 более 60% военных Беларуси отказались наступать на Украину. Впрочем, тогда у них поступал приказ готовиться к вмешательству. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

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