Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, перетягивание техники может свидетельствовать о подготовке белорусской армии к вторжению в Украину.

Беларусь перебросила к границе с Украиной несколько эшелонов с бронетехникой

Надо готовиться к отпору белорусской армии

Эксперт ранее подчеркивал, что 50% на 50% – это отношение того, вмешается ли Лукашенко в войну. Жданов считает, что Путин будет давить на Лукашенко всеми силами, чтобы тот вмешался.

Как это будет выглядеть – неизвестно. Беларусь опрокидывает 37 БПМ – это мотострелковый батальон… Я думаю, что если они так наращивают силы, то нужно готовиться к вторжению белорусской армии,

– заявил эксперт.

По его мнению, белорусы могут не оставить нам выбор, поэтому Украина будет обороняться.

Несет ли угрозу белорусская армия

Военный эксперт добавил, что на видео видны БМП-2 – это современная техника. Также в состав эшелона ехало 2 пассажирских вагона, в них обычно перевозили личный состав.

"А батальон на БМП – это довольно угрожающая сила и пренебрегать этим не надо… Поэтому там было 37 БМП, еще около 200 человек из мотострелкового подразделения Беларуси ехали в вагонах", – отметил Жданов.

По словам эксперта, это, возможно, формирование наступательной группировки войск из Беларуси .

Так, белорусская армия нет боевого опыта и нигде не воевала, и может сформировать сегодня около 25 тысяч военных. Увидим, что они могут сделать против наших Вооруженных Сил,

– говорит Жданов.

Белорусы уже воюют против ВСУ

Эксперт отметил, что они уже воюют в Украине.

"Появилась информация, что белорусских наемников в российской форме заметили на Запорожском направлении. Поэтому они подверглись агитированию, подписали контракты и воюют в составе ВС России", – признался Жданов.

К слову, в конце мая Беларусь анонсировала военные учения у украинской границы. Они пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. Также до 4 июня в Беларуси проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

Также ранее Александр Лукашенко принял решение о создании оперативного командования на юге – у границы с Украиной. Мол, белорусские военные должны отработать меры по защите своих территорий.

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