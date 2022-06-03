Для каждого украинца 24 февраля так и остановилось на календаре. Мы не почувствовали, как прошла весна и не поняли, что уже наступило лето. А все потому, что все это у нас украла Россия.

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На календаре до сих пор 24 февраля

Мы собрали для вас упоминания политиков и военных об этих 100 днях. Они рассказали свои эмоции и переживания. А также поделились надеждами на будущее.

Владимир Зеленский совместно с Денисом Шмыгалем, Андреем Ермаком, Михаилом Подоляком, а также Давидом Арахамией сняли видеообращение к украинцам. В нем президент подчеркнул, что наша команда значительно больше.

Вооруженные Силы Украины здесь. Самое главное – наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Слава Украине!,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский и команда сняли видеообращение к украинцам: смотрите видео

Премьер-министр Денис Шмыгаль отдельно в публикации подчеркнул, что в течение 100 дней наше государство продолжает уверенное движение к цели. Речь идет о желании жить в свободной и демократической стране среди других европейских государств. В то же время Россия выбрала себе путь изоляции и "железного занавеса".

"Украина непременно одержит победу. И все украинцы ежедневно каждый на своем месте, но вместе, приближают этот день. Верим в нашу страну и поддерживаем ВСУ. Наша судьба – только воля!", – подчеркнул он.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук лаконичнее передал свои эмоции. Он подчеркнул, что эти 100 дней для него стали словно одно сплошное 24 февраля. Политик подчеркнул, что на протяжении этих трех с лишним месяцев наша нация героически противостоит врагу, демонстрирует несокрушимость. В то же время это 100 дней тревоги, скорби и печали, а также надежд и молитв.

Украина противостоит России не 100 дней, а 300 лет

Мэр Львова Андрей Садовый выложил в сеть трогательное видео. В нем четко проведены параллели между прошлым и настоящим. Сам же глава городского совета подчеркнул, что Украина воюет с Россией не 100 дней, а целых 300 лет.

Андрей Садовый напомнил, что Украина воюет с Россией 300 лет: смотрите видео

В пресс-службе ВСУ подчеркнули, что это 100 дней, которые "ведут счет на годы и века". За этот промежуток времени велась череда боев буквально на пределе человеческих возможностей. Это дни ада и побед над врагом.

Мы не знаем даты Победы. Но мы знаем, что должны для нее сделать – сражаться и уничтожать,

– подчеркнули они.

В Минобороны отметили, что за эти 100 дней нашей стране удалось пройти тот путь создания нации, который она не преодолевала за последние 100 лет. В ведомстве подчеркнули, что мы непременно выстоим и преодолеем российскую агрессию.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Вот уже 100 дней наши защитники и защитницы делают все возможное, чтобы прогнать врага с наших территорий. И с каждым днем мы все ближе к победе!

В Нацгвардии отметили, что хотя война России в Украине началась 24 февраля, но продолжается она еще с 2014 года. Но сейчас мы можем говорить о том, что наше государство переживает новый полномасштабный этап агрессии. И он, несомненно, всколыхнул абсолютно всех в мире.

В Патрульной полиции Одессы добавили, что мы та нация, которая никогда не сдается, а также не отдает ни одного клочка своей родной Родины. А все потому, что украинцы сильные. А сильны они в своем единстве. Так что врагу нас просто не удастся сломать. И каждый день лишь приближает нас к победе.

Мужеством украинцев восхищается весь мир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем твитере, что 100 дней назад Россия "развязала неисправимую войну против Украины". Она добавила, что храбрость украинцев уважают. Более того, она вызывает восхищение. А еще подчеркнула, что ЕС поддерживает наше государство в этом противостоянии.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские военные думали, что смогут легко и быстро захватить область. Но ежедневное сопротивление доказало, что сделать это невозможно. И что Харьковская область несокрушимая. За это время удалось отогнать оккупантов от самого Харькова и освободить 23 населенных пункта области. И будут гнать российских военных до тех пор, пока их совсем не останется.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что уже наступило лето, а "вторая армия мира" застряла в области. Он продолжил буквально троллить оккупантов.

Наверное, нигде враг не терял столько за три дня, как в Белогоровке. Учтите, не под Киевом, не в Мукачево – в Белогоровке, где до войны жили 852 человека,

– добавил Гайдай.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что украинцы неодолимы. И хотя за эти 100 дней мы переживали и боль, и страх, и радость, и подъемы, это не помешало нам бороться дальше.

"Каждый несмотря ни на что работает на победу. Потому что мы – украинцы", – подчеркнул Андрющенко.

Петр Андрющенко показал, почему мы не можем проиграть России: смотрите видео

Глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк добавила, что украинцам удалось сломать захватнические планы Владимира Путина. Все мы дали жесткий отпор российским захватчикам, а также убедили весь мир в нашей победе.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что наша страна пережила 100 дней несокрушимости. Он добавил, что Украина будет жить до тех пор, пока будет жить и наша культура.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что эти 100 дней навсегда изменили жизнь каждого украинца. На протяжении этого времени мы отважно боролись за правду, независимость, честь, достоинство, а также мирное небо над головой. За эти 100 дней добросовестно выполняли свои обязанности как на фронте, так и в тылу.

100 дней украинцы создают инициативы, которые помогают государству, военным, семьям, педагогам, ученым, медикам и волонтерам в условиях агрессии,

– добавил он.

Напоследок оставим вам главу польского правительства Матеуша Моравецкого. Он лаконично потроллил Россию. Мол, тот факт, что она на протяжении 100 дней еще не проиграла Украине, уже можно считать ее частичной победой. Окончательная же, сами знаете, будет за нами!

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