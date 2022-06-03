Для кожного українця 24 лютого так і зупинилось на календарі. Ми не відчули, як минула весна та не зрозуміли, що вже настало літо. А все тому, що усе це у нас вкрала Росія.

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На календарі досі 24 лютого

Ми зібрали для вас згадки політиків і військових про ці 100 днів. Вони розповіли свої емоції та переживання. А також поділились надіями на майбутнє.

Володимир Зеленський спільно з Денисом Шмигалем, Андрієм Єрмаком, Михайлом Подоляком, а також Давидом Арахамією зняли відеозвернення до українців. У ньому президент підкреслив, що наша команда значно більша.

Збройні Сили України тут. Найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Слава Україні!,

– наголосив він.

Володимир Зеленський і команда зняли відеозвернення до українців: дивіться відео

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль окремо у публікації підкреслив, що упродовж 100 днів наша держава продовжує впевнений рух до мети. Мовиться про бажання жити у вільній і демократичній країні серед інших європейських держав. Натомість Росія обрала собі шлях ізоляції та "залізної завіси".

"Україна неодмінно переможе. І всі українці щодня кожен на своєму місці, але разом, наближають цей день. Віримо в нашу країну та підтримуємо ЗСУ. Наша доля – тільки воля!", – наголосив він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук лаконічніше передав свої емоції. Він підкреслив, що ці 100 днів для нього стали, наче одне суцільне 24 лютого. Політик підкреслив, що упродовж цих трьох з лишком місяців наша нація героїчно протистоїть ворогові, демонструє незламність. Водночас це 100 днів тривоги, скорботи та суму, а також надій і молитов.

Україна протистоїть Росії не 100 днів, а 300 років

Мер Львова Андрій Садовий виклав у мережу зворушливе відео. У ньому чітко проведені паралелі між минулим і сьогоденням. Сам же очільник міської ради підкреслив, що Україна воює з Росією не 100 днів, а цілих 300 років.

Андрій Садовий нагадав, що Україна воює з Росією 300 років: дивіться відео

У пресслужбі ЗСУ підкреслили, що це 100 днів, які "ведуть лік на роки та століття". За цей проміжок часу велась низка боїв буквально на межі людських можливостей. Це дні пекла та звитяг над ворогом.

Ми не знаємо дати Перемоги. Але ми знаємо, що маємо для неї зробити – битися і знищувати,

– наголосили вони.

У Міноборони наголосили, що за ці 100 днів нашій країні вдалось пройти той шлях створення нації, який вона не долала за останні 100 років. У відомстві підкреслили, що ми неодмінно вистоїмо та здолаємо російську агресію.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Ось уже 100 днів наші захисники та захисниці роблять все можливе, щоб прогнати ворога з наших територій. І з кожним днам ми усе ближчі до перемоги!

У Нацгвардії зауважили, що хоч війна Росії в Україні розпочалась 24 лютого, та триває вона ще з 2014 року. Але зараз ми можемо говорити про те, що наша держава переживає новий повномасштабний етап агресії. І він, безсумнівно, сколихнув абсолютно усіх у світі.

У Патрульній поліції Одеси додали, що ми та нація, яка ніколи не здається, а також не віддає жодного клаптика своєї рідної Батьківщини. А все тому, що українці сильні. А сильні вони у своїй єдності. Тож ворогові нас просто не вдасться зламати. І кожен день лише наближає нас до перемоги.

Мужністю українців захоплюється весь світ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у своєму твітері, що 100 днів тому Росія "розв'язала невиправну війну проти України". Вона долала, що хоробрість українців поважають. Ба більше, вона викликає захоплення. А ще підкреслила, що ЄС підтримує нашу державу у цьому протистоянні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські військові думали, що зможуть легко та швидко захопити область. Але щоденний спротив довів, що зробити це неможливо. І що Харківщина незламна. За цей час вдалось відіграти окупантів від самого Харкова та звільнити 23 населені пункти області. І гнатимуть російських військових доти, поки їх зовсім не залишиться.

Глава Луганської ОВА підкреслив, що вже настало літо, а "друга армія світу" застрягла в області. Він продовжив буквально тролити окупантів.

Напевно, ніде ворог не втрачав стільки за три дні, як у Білогорівці. Зважте, не під Києвом, не в Мукачеві – в Білогорівці, де до війни мешкали 852 людини,

– додав Гайдай.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко додав, що українці нездоланні. І хоч за ці 100 днів ми переживали і біль, і страх, і радість, і підйоми, це не завадило нам боротись далі.

"Кожен попри все працює на перемогу. Тому що ми – Українці", – підкреслив Андрющенко.

Петро Андрющенко показав, чому ми не можемо програти Росії: дивіться відео

Голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк додала, що українцям вдалось зламати загарбницькі плани Володимира Путіна. Усі ми дали жорстку відсіч російським загарбникам, а також переконали весь світ у нашій перемозі.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що наша країна пережила 100 днів незламності. Він додав, що Україна житиме доти, поки житиме й наша культура.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що ці 100 днів назавжди змінили життя кожного українця. Упродовж цього часу ми відважно боролись за правду, незалежність, честь, гідність, а також мирне небо над головою. За ці 100 днів сумлінно виконували свої обов'язки як на фронті, так і в тилу.

100 днів українці створюють ініціативи, що допомагають державі, військовим, родинам, освітянам, науковцям, медикам і волонтерам в умовах агресії,

– додав він.

Наостанок залишимо вам главу польського уряду Матеуша Моравецького. Він лаконічно потролив Росію. Мовляв, той факт, що вона упродовж 100 днів ще не програла Україні, вже можна вважати її частковою перемогою. Остаточна ж, самі знаєте, буде за нами!

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