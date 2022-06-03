Він виклав у мережу проникливе відео. На ньому мер Львова вирішив провести історичні паралелі між сьогоденням і нашим минулим.

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Україна протистоїть Росії ось уже 300 років

100 днів нового вторгнення, понад 300 років війни. Чи не вперше маємо шанс її нарешті виграти!,

– наголосив Садовий.

На відео можна побачити українських захисників, які упродовж останніх трьох сотень боронили нашу державу від російських загарбників. Усі вони сидять біля вогнища та згадують, коли загинули.

Козак виступив першим. Він розповів, що був з гуртом посланців від гетьмана. Підкреслив, що його не мали вбивати, але таки зробили це. Водночас, пишаючись собою, він зазначив, що встиг таки двом ворогам скрутити в'язи.

Це сильна та влучна алюзія на ситуацію сьогодні. Коли ані білий прапор, ані напис "ПРЕСА", ані червоний хрест не зупиняють окупантів. Вони і через 300 років порушують усі можливі закони та звичаї війни.

Наступним свою історію розповідає український січовий стрілець. Він зауважує, що разом з іншими військовими був на краю шанця. Хлопець не встиг збагнути, коли саме прилетів ворожий снаряд. Але не без гордості в очах він додав, що гору – Маківку – нашим таки вдалося відбити у росіян.

А воїн УПА, який з'явився у кадрі, загинув у криївці від власної ж гранати. Правда, перед цим він із сином знищив чимало російських військових.

Не менш тужливим є уривок про бійця, котрий загинув під Крутами. Він розповів, що на нього чекала дівчина, але, він разом з іншими хлопцями, так і залишився під Крутами.

Україна протистоїть російській агресії 300 років: дивіться відео

Під кінець відео показують військового, який боронить Україну у 2022 році. Йому герої з минулих часів кажуть: "Ще не час тобі! Повертайся!"

Тут кадр різко переходить на траву. Де цей самий військовий лежить пораненим. Й у рації лунає фраза, що "у нас трьохсотий" і потрібний медик. Після чого його медикині виносять з поля бою.

Україна здобула 8 перемог за 100 днів війни

Експерт з військових питань, історик і юрист Дмитро Снєгирьов назвав кілька перемог, яких Україні вже вдалося досягнути за понад три місяці протистояння російській агресії.

Мовиться і про незламність наших ЗСУ, і про допомогу міжнародних партнерів, які стали справжніми друзям. Наголосив він і на тому, що українці нарешті об'єдналися та визначили, ким є їхній справжній ворог.

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