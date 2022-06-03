Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франак Вячорка. В то же время он объяснил, почему считает вторжение армии Беларуси в Украину маловероятным.

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Путину важно иметь Лукашенко "на цепи"

"Лукашенко лег под Путина гораздо раньше, в 2020 году, когда Путин спас его после наших протестов", – отметил Франак Вячорка.

Только благодаря этому самопровозглашённому президенту Беларуси удалось удержать контроль, однако восстановить какой-либо порядок или легитимность, которую он тогда потерял – нет. Журналист добавил, что сейчас Лукашенко нужно постоянно создавать так называемые информационные поводы "бить кулаком по столу".

Многое из этих учений, картинок, что показывает телевидение, должно на миг создать ощущение врага, который подступает. В то же время, Лукашенко хочет продемонстрировать самостоятельность, которой на самом деле нет, сказал белорусский журналист.

Но Путину гораздо важнее иметь такого слабого Лукашенко "на цепи", чем несколько тысяч белорусских солдат без опыта и без оборудования, чтобы вести какие-либо боевые действия.

– добавил Вячорка.

Умирать за Путина не будут, – Вячорка

В ответ на вопрос о том, пересечет ли белорусская армия границу с Украиной и прибегнет ли к прямой агрессии, ведению боевых действий, он сказал: "Я не верю в это".

"У нас тоже есть свои контакты и мы знаем, какое моральное состояние среди этих военных. Мы знаем, что происходит в генштабе, там действительно сидит российская пятая колонна. Но если говорить о командовании – там люди, которые уже жили и учились в независимой Беларуси и хорошо понимают, что есть Европа, независимость и умирать за Лукашенко или Путина они не будут", – объяснил журналист.

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Беларусь стягивает технику: последние новости

Беларусь еще в конце мая анонсировала военные учения вблизи границы с Украиной. В то же время большинство экспертов утверждают, что цель соответствующих мер – держать максимальное количество украинских войск на Северных направлениях.

В то же время зафиксировали переброску военной техники Беларуси из Гродно в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

Однако исключать открытия нового фронта нельзя, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Путин будет оказывать давление на Лукашенко, поэтому нужно готовиться к бою с белорусскими войсками.

Франак Вячорка о вероятности вторжения армии Беларуси: смотрите видео