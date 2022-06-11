В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о ситуации на границах с Беларусью. Информация лишний раз подтверждает возможную опасность на этом направлении.

К теме От союзника России до восхищения ВСУ: как менялась риторика Лукашенко за время войны в Украине

Батальоны и угроза ракетных ударов

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу. Они усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Кроме того, там идет проверка боевой готовности вооруженных сил. Ее сроки даже продлили до 18 июня.

Также до 8 июля этого года было закрыто воздушное пространство над южной частью Беларуси.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Может ли Беларусь пойти в наступление

Исходя из того, что Беларусь угрожает маневрами возле наших границ, эксперты и военные берутся прогнозировать, что из этого может быть. Белорусский оппозиционер Павел Латушко предполагал, при каком условии возможно вторжение Беларуси в наше государство. По его словам, это возможно, когда белорусские вооруженные силы будут действовать вместе с российскими. Самостоятельно же войска Беларуси совершить такую операцию не смогут. У них ведь нет мотивации, боевого опыта и даже боеспособных частей.

В Государственной пограничной службе также подтверждали, что сейчас ситуация на границе между Украиной и Беларусью остается напряженной. Но под контролем украинских пограничников. Они постоянно отслеживают происходящее на границе с Беларусью, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации на этом направлении. Пограничники, ВСУ и другие силы сектора безопасности и обороны усилили это направление.

Тревожность вызывает и то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что хочет увеличить численность своей армии едва ли не вдвое. То есть с 45 до 80 тысяч. Но эксперты на этот счет уверяли, что это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко. Белорусская армия не приспособлена к современной войне. Навыки ее солдат устарели. Но даже это не значит, что опасности нет, поэтому нужно быть бдительными все равно.

Узнайте подробнее об угрозе белорусской армии: смотрите видео