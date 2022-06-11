У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про ситуацію на кордонах з Білоруссю. Інформація зайвий раз підтверджує можливу небезпеку з цього напрямку.

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Батальйони та загроза ракетних ударів

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання. Вони посилюють ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Крім того, там триває перевірка бойової готовності збройних сил. Її терміни навіть подовжили до 18 червня.

Також до 8 липня цього року закрили повітряний простір над південною частиною Білорусі.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї ворожої країни.

Чи може Білорусь піти у наступ

Виходячи з того, що Білорусь чинить загрозливі маневри поблизу наших кордонів, експерти та військові беруться прогнозувати, що з цього може бути. Білоруський опозиціонер Павло Латушко припускав, за якої умови можливе вторгнення Білорусі в нашу державу. За його словами, це можливо, коли білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська Білорусі здійснити таку операцію не зможуть. Адже в них немає мотивації, бойового досвіду та навіть боєздатних частин.

У Державній прикордонній службі України також підтверджували, що зараз ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю залишається напруженою. Але під контролем українських прикордонників. Вони постійно відслідковують те, що відбувається на кордонні з Білоруссю, щоб бути готовими до будь-якого розвитку ситуації на цьому напрямку. Прикордонники, ЗСУ та інші сили сектору безпеки та оборони посилили цей напрямок.

Тривожність викликає й те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив, що хоче збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі. Тобто з 45 до 80 тисяч. Але експерти з цього приводу запевняли, що це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка. Білоруська армія не пристосована до сучасної війни. Навички її солдатів є застарілими. Та навіть це не означає, що небезпеки нема, тому треба бути пильними все одно.

Дізнайтесь детальніше про загрозу від білоруської армії: дивіться відео