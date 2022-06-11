За час повномасштабної війни вона змінювалася від позиції союзника Росії до спроб дистанціювання від Кремля. Детально це проаналізували у Центрі протидії дезінформації, що діє при РНБО.

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Лукашенко запевняв, що з Білорусі танки не підуть

До 2022 року Лукашенко заперечував конфлікт між країнами та запевняв, що білоруси можуть зайти з півночі хіба на комбайнах та тракторах. Натомість на танках – ніколи.

З території Білорусі росіяни до України не прийдуть ніколи! Тим більше зі зброєю,

– говорив самопроголошений президент.

Вже у січні 2022 року наративи Лукашенка почали змінюватися. Він раптово заявив, мовляв, Україна загрожує безпеці Білорусі та Росії. Сказав, начебто біля кордонів триває нарощування військового контингенту України "з націоналістів-радикалів, які гірші, ніж військові НАТО". Насамкінець додав, що білоруси не агресори, але будуть підтримувати "братську Росію".

Казав, що українці програють війну за 3 – 4 дні

У лютому 2022 Лукашенко видав нову абсурдну заяву. Стверджував, що Захід штовхає Україну на безперспективну війну з Росією. Він говорив, нібито Україна не самостійна у прийнятті рішень. Запевняв, якщо трапиться війна, вона продовжиться 3 – 4 дні, бо в Україні начебто нема кому воювати. Крім цього, самопроголошений президент вибухнув погрозами.

"Українці будуть божевільними, якщо зіштовхнуться з Росією… Ми відріжемо всіляке постачання не тільки паливно-мастильних матеріалів, а й електрику. Ми розмістимо не тільки ядерну зброю, але й суперядерну, щоб захистити свою територію", – погрожував Лукашенко.

Заперечував вторгнення росіян з боку Білорусі

У день повномасштабного нападу Росії, 24 лютого, Лукашенко заперечував причетність Білорусі. Запевняв, що російські війська начебто не заходили звідти, однак те, що ракети летіли з Білорусі – визнав одразу.

"Наші війська не беруть жодної участі в цій операції. Справді, з території чорнобильських районів, приблизно тих, де проводили навчання російські війська, було запущено 2 чи 3 ракети", – сказав чиновник.

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад"

У березні Лукашенко "відхрещувався" від попередніх заяв про розміщення ядерної зброї. Казав, що не планує виробляти, створювати чи використовувати ядерну зброю.

Тоді він вже почав виправдовуватись щодо співучасті у війні проти України. Фраза про "підготовку нападу на Білорусь" та "4 превентивні позиції" стала мемом.

А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад… Тому не ми розв'язали цю війну, наша совість чиста,

– заявляв Лукашенко.

Бідкався на західні санкції

У квітні Лукашенко говорив про намагання налагодити діалог між Україною та державою-агресоркою. Крім того, бідкався на "несправедливість" західних санкцій. Самопроголошений президент вдавався до маніпуляцій, нібито їх основна мета – підірвати добробут населення. На його думку, Білорусь була оголошена союзником агресора безпідставно та бездоказово.

Захоплювався ефективністю ЗСУ

Лукашенківська риторика знову змінилась у травні. Він раптово почав захоплюватись майстерністю ЗСУ та говорив про затягнуту "спецоперацію Росії". У РНБО пояснюють, що таким чином чиновник шукає шляхи відступу, аби уникнути відповідальності за участь у війні.

Найефективнішими з боку ЗСУ виявилися мобільні групи, які миттєво, несподівано наближалися до супротивника, що їх значно перевершує, завдавали разючих ударів,

– також заявляв Лукашенко.

Він стверджує, що Білорусь нібито не агресор. При цьому країна планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч та анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону наприкінці червня.

Лукашенко, нагадаємо, неодноразово обіцяв, що брати участь у воєнних діях Білорусь не збирається. А проте зміна риторики білоруського диктатора розходиться з його діями. Все через сильну залежність від домовленостей з Путіним.

Допустив, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

У червні Лукашенко видав новий "перл". Він сказав, буцімто Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу. Уявний ворог самопроголошеного президента нібито може зайти через Україну. Тому він допускає наміри "воювати за Захід України".

"Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців", – сказав чиновник.

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