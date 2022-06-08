Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, Олександр Лукашенко може готувати так звані запасні виходи, щоб мати план дій на час програшу Росії.

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Недооцінювати загрозу не можна, – Андрусів

"Насправді Білорусь де-факто анексована країна. Він (Лукашенко – 24 канал) виконує конкретне завдання – створювати загрозу для того, щоб стримувати наші війська", – сказав радник глави МВС.

Все це є чисті маневри, ніяку загрозу він (Лукашенко – 24 канал) нам не становить,

– заявив Віктор Андрусів.

Він додав, що боятися білоруських військ не варто, але вони все ж можуть створити нам великі проблеми, якщо вторгнуться. Однак закінчиться це погано виключно для них.

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Водночас Андрусів додав, що недооцінювати загрозу з боку Білорусі не можна, тому наразі існує інша проблема.

"Ми змушені утримувати досить немале угруповання військ на північному напрямку для відбиття їхнього можливого вторгнення. Але ці війська дуже нам знадобилися б в Херсонській області або на Донбасі", – сказав радник глави МВС.

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Самопроголошений президент Білорусі хоче збільшити свою армію з 45 до 80 тисяч – ледь не вдвічі. Проте військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що це суттєво не покращить становище Олександр Лукашенка.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, до 11 червня 2022 року в збройних силах Білорусі відпрацьовують створення ударних угруповань на одному з напрямків. Водночас перевіряють готовність транспортної інфраструктури.

Глава Кабінету представників опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський також акцентував, що маневри на кордоні з боку Білорусі спрямовані на відтягування українських військових від місць, де вони потрібні найбільше. Проте применшувати загрозу наступу армії Лукашенка не варто.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, військове керівництво України знає всі ризики з боку армії Білорусі та готове до будь-якого розвитку подій.

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