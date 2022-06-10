Беларусь хоть официально и не участвует в войне России против Украины, но активно помогает оккупанту. Именно на территории Беларуси были размещены российские войска, которые 24 февраля вторглись в Украину. И именно на территорию Беларуси эти оккупанты отступали, когда потерпели поражение в боях за украинскую столицу.

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Но на этом роль Беларуси не окончилась. Именно оттуда продолжаются ракетные обстрелы Украины. В ночь на 9 июня с территории Беларуси самолеты ракетами обстреляли Житомирскую область. Тогда одна из ракет попала в многоэтажку в Новограде-Волынском.

Сейчас ситуация на границе между Украиной и Беларусью остается напряженной. Но под контролем украинских пограничников. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 канал.

"Мы постоянно отслеживаем то, что происходит на границе с Беларусью, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации на этом направлении", – заверил Андрей Демченко.

Он также добавил, что пограничники, ВСУ и другие силы сектора безопасности и обороны усилили это направление.

"Мы делаем все необходимое для того, чтобы это направление было укреплено. Проводятся необходимые фортификационные мероприятия. Особенно на возможных направлениях, где в случае, если белорус попытается, поддерживая агрессию Российской Федерации, совершить вторжение на нашу территорию", – рассказал Андрей Демченко.

Спикер Госпогранслужбы также подтвердил информацию, что белорусские войска проводят мероприятия по усилению границы с Украиной. Также используют системы радиоэлектронной борьбы в приграничных регионах. Кроме того, для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники, местному населению в Беларуси запретили посещать леса в приграничных районах.

Опасность обстрелов с территории Беларуси остается

Андрей Демченко также подчеркнул, что опасность обстрелов с территории Беларуси остается. Ведь Россия продолжает сохранять большое количество необходимой техники для этого в этой стране. Речь идет как об авиации, так и ракетных комплексах.

Следует отметить, что с Беларусью Украина граничит в Сумской области. Этот регион под ежедневным ракетным обстрелом оккупантов. Но все обстрелы производятся с территории России.

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