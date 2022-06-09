О жутких обстрелах рассказал председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он отметил, что ракета попала в здание около часа ночи 9 июня.
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В ночь на 9 июня российские войска попали ракетой в многоэтажку в Новоград-Волынском Житомирской области. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших и жертвах пока нет.
Источник:Житомирская ОВА
О жутких обстрелах рассказал председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он отметил, что ракета попала в здание около часа ночи 9 июня.
На тему Удар по Житомирщине и обстрелы Харькова: как прошла ночь в регионах