Как сообщают представители Государственной пограничной службы Украины, дополнительные ограничения начали действовать уже с 23 мая. Их отменят после завершения военного положения.

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Новые ограничения в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровненской областей

Во время военного положения в приграничных районах этих регионов запретили:

Передвигаться пешком или на транспортных средствах, проводить работы с 22:00 до 5:00.

Находиться в лесных массивах

Перевозить оружие и другие средства активной обороны без разрешений.

Фотографировать и снимать видео дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Также нельзя фиксировать на камеру расположения и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины.

Использовать беспилотники или другие летательные аппараты и выпускать плавсредства на реках.

Носить военную форму (для гражданских).

Плавать, охотиться и проводить разные виды отдыха.

Пограничники уточнили, что эти ограничения не будут влиять на представителей военных формирований. Они касаются только гражданских лиц. Все ввели ради усиления безопасности в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровненской областей.

Из плена удалось освободить автора легендарной фразы "русский военный корабль, иди на х*й"

Настоящего автора этой особой фразы уже удалось вызволить из плена, в который он вместе с собратьями попал на острове Змеиный. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Ранее СМИ сообщали, что автором фразы является якобы морской пехотинец Роман Грибов, которого забрали из плена еще в конце марта. Но это не так – фразу сказал один из пограничников. ВСУ и ГНСУ специально не опровергали и не подтверждали эту информацию, чтобы не подвергать людей опасности.

Российские оккупанты, вероятно, знали, что канал связи на Змеином был только у пограничников. Поэтому усиленно их допрашивали.

Демченко подчеркнул, что настоящий автор фразы уже в Украине. Его имя граждане узнают несколько позже из-за определенных моментов безопасности.

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