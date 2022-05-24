Як повідомляють представники Державної прикордонної служби України, додаткові обмеження почали діяти вже від 23 травня. Їх скасують після завершення воєнного стану.

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Нові обмеження в прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей

На час воєнного стану в прикордонних районах цих регіонів заборонили:

Пересуватися пішки або на транспортних засобах, проводити роботи з 22:00 до 5:00.

Перебувати в лісових масивах

Перевозити зброю та будь-які інші засоби активної оборони без дозволів.

Фотографувати та знімати на відео дороги та інші важливі об’єкти інфраструктури. Також не можна фіксувати на камеру розташування та переміщення підрозділів Збройних Сил України.

Використовувати безпілотники або будь-які інші літальні апарати та випускати плавзасоби на річках.

Носити військову форму (для цивільних).

Плавати, полювати та проводити різні види відпочинку.

Прикордонники уточнили, що ці обмеження не впливатимуть на представників військових формувань. Вони стосуються лише цивільних осіб. Все запровадили заради посилення безпеки у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей.

З полону вдалося визволити автора легендарної фрази "русский военный корабль, иди на х*й"

Справжнього автора цієї особливої фрази вже вдалося визволити з полону, в який він разом з побратимами потрапив на острові Зміїний. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що автором фрази є нібито морський піхотинець Роман Грибов, якого забрали з полону ще наприкінці березня. Але це не так – фразу сказав один з прикордонників. ЗСУ та ДПСУ спеціально не спростовували і не підтверджували цю інформацію, щоб не наражати людей на небезпеку.

Російські окупанти, ймовірно, знали, що канал зв’язку на Зміїному був лише у прикордонників. Тому посилено їх допитували.

Демченко наголосив, що справжній автор фрази вже в Україні. Його ім’я громадяни дізнаються дещо пізніше через певні безпекові моменти.

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