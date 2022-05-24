Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що ці БТГ, ймовірно, підуть на Запоріжжя.

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Росіяни стягують сили на Запоріжжі та Херсонщині

Арестович розповів, що на ділянці Пологи – Оріхове російські окупанти намагаються рухатися та створити угруповання, одночасно підтискаючи Малинівку, щоб відвернути увагу українських бійців. Вони планують просунутися та обійти Пологи з іншого боку.

"Ось там трохи накопичили. Ще кілька тактичних груп підійшли й зараз вони готуються до маленького, гарненького наступу", – додав радник голови ОП.

За його словами у Василівку, яка розміщена на березі Дніпра біля Запоріжжя, "пристрибали" аж 3 російські батальйонні тактичні групи.

Як місцеві жителі написали своїм родичам, вперше російських військових стало більше ніж цивільного населення. Хмарами ходять, все розграбовують, крадуть, як зазвичай. Однак сенс не в тому. Вони готуються рухатися на північ – на Запоріжжя,

– заявив Арестович.

Він зазначив, що водночас на правобережній частині Херсонської області загарбники створюють гелікоптерне угруповання. Вони вже навіть кудись навіть літають та стріляють. Проте наші військові не можуть зрозуміти куди. Адже там, куди стріляють окупанти підрозділів ЗСУ немає. Попри це ворожі вертольоти продовжують літати й щось атакувати.

"І всі губляться в запитаннях, з ким вони там воюють. Можливо самі із собою? Ну, але я не виключаю, що пілоти гелікоптерів просто саботують, не хочуть летіти на наші позиції. Висуваються трохи вперед, завдають ударів та кажуть: "Все, ми відстрілялися, уразили, й відчепіться від нас". Адже палають вони дуже стійко, і їм не хочеться цього робити", – додав радник голови ОП.

Він додав, що саме це зараз і відбувається на Запоріжжі та Херсонщині. Однак виникає запитання – це посилення оборони чи спроба ще кудись наступати?

"Це велике запитання. Однак я вважаю, спробу там наступати безнадійною для них", – зазначив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що загалом наразі на фронті є дивне поєднання активізації на півночі Харківщини, посилення тиску на Донецькому напрямку і продовження підготовки до тиску на Краматорськ – Слов'янськ та на Запоріжжя. Єдиною відмінністю від минулих днів є те, що загарбники зараз підтягують якісь сили та намагаються кудись наступати. За його словами, очевидно, що найближчі кілька днів будуть відчайдушними спробами росіян пробити Сєвєродонецьк та просунутися у бік Гуляйполя.

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