Как отметил Овручский городской голова Иван Коруд, среди них – объекты гражданской, промышленной и военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что территориальная община в Коростенском районе Житомирской области пострадала одной из первых.

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3 июня на брифинге во время визита в Овруч областного руководства, Коруд рассказал, что сейчас в общине ждут специалистов, которые проведут техническое обследование поврежденных зданий.

По Овручской общине враг нанес авиаудары практически сразу. На территории общины есть повреждения домов в населенных пунктах и непосредственно в самом Овруче,

– подчеркнул он.

По приблизительным подсчетам российские оккупационные войска нанесли ущерб более чем на 150 миллионов гривен.

"Я думаю, что с понедельника будет комиссия и соответствующие специалисты, которые проведут техническое обследование данных построек, чтобы оформить техническую документацию для восстановления этих домов",

– подытожил Коруд.

Обстрелы Житомирщины: главное

На протяжении всего мая российские оккупанты наносили ракетные удары по Малинской общине на Житомирщине. 20 мая авиаудар по Малину спровоцировал повреждение сотни домов. Также разрушен объект инфраструктуры. Известно о троих раненых.

В результате последнего обстрела погиб проводник пассажирского поезда. Еще четверо мирных жителей получили осколочные ранения. По данным правоохранителей, также из-за ударов крылатых ракет разрушен ряд частных жилых домов, хозяйственных помещений и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрелы Овруча Житомирской области начались в марте. Тогда ГСЧС сообщила о том, что авиаударом россияне разрушили сотни жилых домов. Под завалами спасатели обнаруживали тела погибших горожан.

Также оккупанты обстреляли в области склады трех воинских частей. В результате атаки пострадали двое военнослужащих.

Чтобы уберечь население, во время военного положения в приграничных районах Житомирской области действуют временные режимные ограничения. Гражданскому населению запретили передвигаться пешком или на транспортных средствах с 22:00 – 5:00, находиться в лесных массивах, перевозить оружие, фотографировать и снимать на видео дороги и другие важные объекты инфраструктуры, использовать беспилотники, носить военную форму.

Кроме того, мэр Житомира Сергей Сухомлин анонсировал строительство оборонных сооружений на границе с Беларусью.

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