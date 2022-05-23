Еще четверо мирных жителей получили осколочные ранения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

К теме Обстрел Малина в Житомирской области: российские ракеты снова прилетели в железнодорожную станцию

По данным правоохранителей, также из-за ударов крылатых ракет разрушен ряд частных жилых домов, хозяйственных помещений, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Офис генпрокурора уже начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

По данным следствия, 22 мая 2022 года вооруженные силы России нанесли ракетные удары по Малинской территориальной общине Коростенского района. В результате обстрела погиб проводник пассажирского поезда,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Что известно об обстреле общины

Российские захватчики обстреляли Малин в Житомирской области. Вражеские ракеты попали в железнодорожную станцию.

По словам главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, Малин обстреляли крылатыми ракетами, но их точное количество неизвестно. "Прилет" зафиксировали 22 мая ориентировочно в 13:40.

Обратите внимание! Россияне 20 мая уже наносили ракетный удар по железной дороге Малина. Тогда они выпустили 3 ракеты. В результате обстрела пострадали 3 человека.

Ситуация в Житомирской области: последние новости

Российские военные в ночь на 23 мая трижды наносили ракетные удары по городу Коростень. В результате массированных обстрелов жилого микрорайона повреждены частные дома, линия электропередач, объект критической инфраструктуры и производственный цех.

Российские оккупанты 22 мая нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирщины. Силы противовоздушной обороны сбили 4 крылатых ракеты врага.

Оккупанты цинично показали запуск ракеты, которая разбила мирные дома в Малине.

Российские захватчики 20 мая нанесли авиаудар по Житомирской области. В результате повреждения получили почти сотня домов и объект инфраструктуры. Также из-за обстрелов пострадали 3 человека.

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что область создает оборонительные сооружения на границе с Беларусью, чтобы укрепить границу.

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