Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал начальник Житомирской ОВ Виталий Бунечко. Он отметил, что 20 мая в 8:20 раздалась воздушная тревога, а уже в 8:40 Малин атаковали.

Авиаудар по Малину на Житомирщине: повреждена почти сотня домов и объект инфраструктуры

"Было на самом деле не 2, а 3 прилета крылатых ракет в Малино. У нас повреждена железнодорожная инфраструктура. Самое ужасное – снова ранены трое человек, пострадали 50 домов мирных жителей. 5 домов, по предварительным оценкам Малинского городского совета, будут непригодны для жилья", – сказал Виталий Бунечко.

Обратите внимание, что окончательную информацию о последствиях авиаудара еще устанавливают. Именно поэтому мэр Малина Александр Ситайло отмечал, что на территории общины повреждены около 100 жилых домов.

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