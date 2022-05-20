Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що 20 травня о 8:20 пролунала повітряна тривога, а вже о 8:40 Малин атакували.

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"Було насправді не 2, а 3 прильоти крилатих ракет у Малин. У нас пошкоджено залізничну інфраструктуру. Найжахливіше – знову поранено трьох людей, постраждали 50 осель мирних жителів. 5 осель, за попередніми оцінками Малинської міської ради, будуть непридатні для життя", – сказав Віталій Бунечко.

Зауважте, що остаточну інформацію щодо наслідків авіаудару ще встановлюють. Саме тому міський голова Малина Олександр Ситайло зазначав, що на території громади пошкоджені приблизно 100 житлових будинків.

Важливо! Мер Малина акцентував, що поширювати світлини та відеозаписи наслідків авіаудару не можна.

Житомирщину не обстрілювали 3 тижні, – ОВА

Водночас голова Житомирської ОВА сказав, що протягом трьох тижнів область не обстрілювали, тому люди почали потихеньку відновлювати постраждалі від росіян території.

Взагалі від початку повномасштабної війни Росії проти України, за словами Віталія Бунечка, інфраструктура області постраждала вже на 2,5 мільярди гривень. Атаки фактично на оселі цивільних – ще один доказ для Гаазького трибуналу.

Вибухи чули не лише на Житомирщині

Російські окупаційні війська продовжують хаотично атакувати українські території. 20 травня під час повітряної тривоги вибухи чули не лише на Житомирщині, а й на Київщині. Приблизно о 08:40 з'явились повідомлення про вибухи на Київщині. Проте згодом стало зрозуміло – працювала ППО, що пізніше підтвердив й перший заступник мера Києва Микола Поворозник.

Водночас інформація про вибухи у Хмельницькій області не підтвердилась, голова ОВА Сергій Гамалій наголосив, що "на території області все спокійно".

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