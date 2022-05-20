У Хмельницькій області все спокійно. Інформацію про вибухи спростував голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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На території області все спокійно. Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів у Хмельницькій області не підтверджена,

– повідомив він.

Повітряну тривогу зранку 20 травня оголошували в багатьох областях України. Зокрема, сигнали оповіщення населення пролунали на Півночі, Заході, а також у Центрі нашої держави.

Про вибухи на Хмельниччині писали телеграм-канали та соцмережі.

Також були повідомлення, що чутно звуки вибухів у Київській області та на Житомирщині. Припускали, що на Київщині могла працювати протиповітряна оборона.