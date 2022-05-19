Впродовж минулої доби, 18 травня, ворог обстріляв Широківську громаду, повідомляють джерела 24 каналу в Миколаївській ОВА.

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Окупанти впродовж доби пошкодили 20 будинків

Внаслідок обстрілів Широківської громади було пошкоджено 7 житлових будинків, ще один зруйновано повністю. На щастя, інформації про постраждалих немає, проте інформація уточнюється.

Окрім цього російські загарбники вдень і вночі обстрілювали Березнегуватську громаду. В ОВА повідомляють, що за попередніми даними пошкоджених будинків і потерпілих внаслідок атаки немає. В обласному центрі відносно спокійно.

Також у ніч проти 19 травня окупанти обстріляли Інгульську громаду. Відомо про пошкоджені 12 житлових будинків, але, на щастя, попередньо обійшлось без загиблих та постраждалих.

Ракети летять лише 3 хвилин

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, повітряну тривогу в Миколаєві оголосили вранці о 5:50. Вже за декілька хвилин в області прогриміли вибухи. Напередодні міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснював, що окупанти для ракетних атак використовують територію Херсонщини, саме тому часто сигнали тривоги встигають спрацювати тоді, коли снаряди уже розриваються.

Росіяни гатять по Миколаєву з захопленого села Зеленівка, що на Херсонщині, з реактивних систем залпового вогню типу "Смерч" і "Ураган". Тож мешканцям доводиться справді за лічені хвилини ховатись в укриття, адже ворог цілить саме в житлову інфраструктуру області.

На Миколаївщині Росія вбила уже близько 100 цивільних

Відомо, що він рук російських окупантів на Миколаївщині вже загинуло 96 цивільних людей. Ще понад 480 зазнали поранень. Найбільше людей загинуло під час обстрілу будівлі обласної держадміністрації. Тоді відразу повідомили про 36 загиблих, ще двоє людей згодом померли у лікарні.

За словами міського голови Сєнкевича, люди помирають саме від використання ворогом заборонених касетних снарядів. Саме їх у 99% випадках атак використовують окупанти. Касетні боєприпаси не здатні руйнувати будівлі, але їх голова задача – вбивати людей.

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