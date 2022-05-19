За прошедшие сутки, 18 мая, враг обстрелял Широковскую общину, сообщают источники 24 канала в Николаевской ОВА.

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Оккупанты на протяжении суток повредили 20 домов

В результате обстрелов Широковской общины было повреждено 7 жилых домов, еще один разрушен полностью. К счастью, информации о пострадавших нет, однако информация уточняется.

Кроме этого, российские захватчики днем и ночью обстреливали Березнеговатскую общину. В ОВА сообщают, что по предварительным данным поврежденных домов и пострадавших в результате атаки нет. В областном центре относительно спокойно.

Также в ночь на 19 мая оккупанты обстреляли Ингульскую общину. Известно о поврежденных 12 жилых домах, но, к счастью, предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Ракеты летят всего 3 минуты

Напомним, что вчера, 18 мая, воздушную тревогу в Николаеве объявили утром в 5:50. Уже через несколько минут в области прогремели взрывы. Накануне городской глава Николаева Александр Сенкевич объяснял, что оккупанты для ракетных атак используют территорию Херсонщины, поэтому часто сигналы тревоги успевают сработать тогда, когда снаряды уже разрываются.

Россияне палят по Николаеву из захваченного села Зеленовка Херсонской области из реактивных систем залпового огня типа "Смерч" и "Ураган". Так что жителям приходится действительно в считанные минуты прятаться в укрытие, ведь враг целит именно в жилую инфраструктуру области.

В Николаевской области Россия убила уже около 100 гражданских

Известно, что от рук российских оккупантов в Николаевской области уже погибли 96 гражданских людей. Еще более 480 получили ранения. Больше всего людей погибли при обстреле здания областной госадминистрации. Тогда сразу сообщили о 36 погибших, еще два человека впоследствии скончались в больнице.

По словам мэра Сенкевича, люди умирают именно от использования врагом запрещенных кассетных снарядов. Именно их в 99% случаях атак используют оккупанты. Кассетные боеприпасы не способны разрушать здания, но их главная задача – убивать людей.

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