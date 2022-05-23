Ще четверо мирних жителів отримали осколкові поранення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
До теми Обстріл Малина на Житомирщині: російські ракети знову прилетіли в залізничну станцію
За даними правоохоронців, також через удари крилатих ракет зруйновано низку приватних житлових будинків, господарських приміщень, а також об'єкти цивільної інфраструктури.
Офіс генпрокурора вже почав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, 22 травня 2022 року збройні сили Росії завдали ракетних ударів по Малинській територіальній громаді Коростенського району. Внаслідок обстрілу загинув провідник пасажирського потягу,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Що відомо про обстріл громади
Російські загарбники обстріляли Малин у Житомирській області. Ворожі ракети влучили у залізничну станцію.
За словами голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, Малин обстріляли крилатими ракетами, але їхня точна кількість невідома. "Приліт" зафіксували орієнтовно о 13:40.
Ситуація на Житомирщині: останні новини
- Російські військові у ніч на 23 травня тричі завдавали ракетних ударів по місту Коростень. Внаслідок масованих обстрілів житлового мікрорайону пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач, об'єкт критичної інфраструктури та виробничий цех.
- Російські окупанти 22 травня завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирщини. Сили протиповітряної оборони збили 4 крилаті ракети ворога.
- Окупанти цинічно показали запуск ракети, яка вщент розбила мирні будинки у Малині.
- Російські загарбники 20 травня завдали авіаудару по Житомирській області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали майже сотня будинків, а також об'єкт інфраструктури. Також через обстріл постраждали 3 людей.
- Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що область створює оборонні споруди на кордоні з Білоруссю, аби укріпити кордон.
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