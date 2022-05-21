Сьогодні російські покидьки вирішили поділитися в соцмережах доказами своїх злочинів. Причому, у публікації окупанти зазначили, що ракета начебто "знищила велику партію озброєння та техніки із США".
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Авіаудар по Малину на Житомирщині
З відео, яке, як доказ, поширив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, видно, що росіяни стріляли високоточними ракетами "Калібр" із моря.
Божевільні опублікували відео пуску крилатої ракети "Калібр" по об'єктах у Малині Житомирської області. Там їм ввижається "іноземне озброєння",
– написав він.
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Авіаудар по Малину: наслідки
Як розповів міський голова Малина Олександр Ситайло, внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру, зруйновано один об'єкт інфраструктури, а також майже сотня житлових будинків. Крім того, поранення отримали троє мешканців міста. Наразі у населеному пункті працюють рятувальники, а також слідчо-оперативна група. У мікрорайоні, де є перебої з електропостачанням, уже проводяться ремонті роботи.
Начальник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі національного телемарафону розповів, що Малин обстріляли трьома російськими крилатими ракетами. За його словами це перший обстріл в області за 2 тижні. Загалом, за підрахунками Бунечка, від початку війни Росія завдали збитків інфраструктурі Житомирщини на 2,5 мільярда гривень.
Наразі Житомирська область працює не лише над відновленням зруйнованих об'єктів, але й над створенням нових. Йдеться про оборонні споруди на кордоні з Білоруссю. Над цим працюють комунальні підприємства, а також відповідальні з кожного міста області. Напередодні Житомирська міська рада збирала всіх мерів міст та розподілила між кожним із них частину ділянки кордону.
Ракетні удари по Житомирщині
- Попередній ракетний удар по Житомирщині відбувся 25 квітня. Тоді російські окупанти вдарили ракетами по Коростеню. Ціллю загарбників став Залізничний район міста. Унаслідок обстрілу був пошкоджений один з об'єктів залізничної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.
- У ніч проти 13 квітня окупаційні війська вдарили по області балістичними ракетами. Внаслідок удару зайнялася пожежа на військовій частині.
- Пізно ввечері 12 квітня армія агресора обстріляла населений пункт Чуднів. Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту міста.
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