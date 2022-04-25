Про це розповів мер Коростеня Володимир Москаленко. Щодо того, чи є постраждалі – поки не говорять.

До речі Вранці в Умані спрацювало ППО: пошкоджень немає

Що відомо про атаку

Удар завдали по Залізничному районі міста близько 08:30

Такий вибух людей налякав. Конкретизувати, де і що ми не маємо права у засобах масової інформації,

– додав Москаленко.

Він закликав людей не ігнорувати тривогу.

Як пройшов Великдень в Коростені

За словами Москаленка, на Великдень у місті все було спокійно. Багато людей вже повертаються в місто, починають працювати підприємства.

Комунальні підприємства теж працюють стабільно.

Зауважте – Росіянам наказали атакувати сильніше Україну: