Вся інфраструктура в Умані працює. Про це розповіла міська голова Ірина Плетньова.
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Керівник військової адміністрації області Ігор Табурець додав, що ситуація в Черкаській області контрольована.
Попри затяжну ранкову тривогу по всій країні, для нас минулося. Дякуємо за це силам ППО,
– наголосив Табурець.
Великдень в області теж пройшов спокійно. Порушень не було. Однак чиновник наголосив, що ігнорувати повітряні тривоги не можна.
Важливо – Росіянам наказали атакувати сильніше Україну: