Вся инфраструктура в Киеве работает. Об этом рассказала городской голова Ирина Плетнева.

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Руководитель военной администрации области Игорь Табурец добавил, что ситуация в Черкасской области контролируется.

Несмотря на затяжную утреннюю тревогу по всей стране, для нас обошлось. Спасибо за это силам ПВО,

– подчеркнул Табурец.

Пасха в области тоже прошла спокойно. Нарушений не было. Однако чиновник подчеркнул, что игнорировать воздушные тревоги нельзя.

Важно – Россиянам приказали атаковать сильнее Украину: