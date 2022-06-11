Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. На його думку, Лукашенко зараз шукає “лазівки”, щоб не нападати на Україну.

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Коли був найкращий час для наступу Білорусі

Андрусів каже, що самопроголошений президент Білорусі весь березень шукав можливості не нападати на Україну, хоча саме цей місяць був чудовою нагодою для цього.

Адже російські війська стояли під Києвом, і якби був додатковий напад на Волинь, то це створювало б для нас складну ситуацію, бо треба було б воювати у різних напрямках. Це була б тотальна кругова оборона,

– наголошує радник глави МВС.

Він вважає, що в умовах березня це було б щось серйозне та загрозливе та явно посилило б російські війська.

"В березні Путін прямо це вимагав а Лукашенка. Навіть була історія, коли російський літак обстріляв територію Білорусі. Ми вже думали, що це буде ситуація вторгенння, але Лукашенко нічого не зробив", – каже Андрусів.

Тому експерт перевонаний, що Лукашенко і надалі буде шукати "лазівки", щоб цього не зробити. Адже йому не потрібні території України, йому хочеться далі бути диктатором.

"Зараз це буде суїцидальне рішення, якщо він (Лукашенко) дійсно піде в наступ… Сьогодні це для Білорусі буде безглуздо, але це не означає, що цього не можуть зробити", – додав він.

Наступ Білорусі міг би нам допомогти

Андрусів каже, що є "прихильником" вторгнення білоруської армії.

Бо на стратегічному рівні це створить для нас колосальну перевагу. Їхня армія маленька, слабко боєздатна, і в нас є достатньо сил у Волинській та Рівненській областях, щоб їх відбити,

– наголосив він.

Водночас, за словами Андрусіва, ця поразка повернула б в Білорусь політичну кризу, і Путіну довелося б її окуповувати. "Путіну довелося б вводити ще війська і в Білорусь", – додав він.

Дивіться повне інтерв’ю з Віктором Андрусівим:



Що відопо про "наступ" Білорусі: коротко

Прикордонники підтверджують, що зараз ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю залишається напруженою, але під їхнім контролем. Вони постійно відстежують це. А прикордонники, ЗСУ та інші сили сектору безпеки та оборони посилили цей напрямок.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив, що хоче збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі. Тобто з 45 до 80 тисяч. Але експерти з цього приводу запевняли, що це ніяк не вплине на якість армії Лукашенка.

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що загроза зі сторони Білорусі нікуди не поділася. Розслаблятися ще зарано, адже ворог проводить різні маневри, зокрема посилює кордон. Там сформували до 7 батальйонів збройних сил Білорусі.

Експерти та військові беруться прогнозувати, чи може Білорусь піти в наступ. Так, білоруський опозиціонер Павло Латушко каже, що це можливо, коли білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська Білорусі здійснити таку операцію не зможуть.

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