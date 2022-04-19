Унаслідок вибуху водій загинув на місці. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин на офіційній сторінці у телеграмі.

Читайте також Росіяни скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі"

Водій авто загинув унаслідок вибуху ворожої міни в Ірпені

Міський голова Ірпеня розповів, що вантажне авто підірвалось у мікрорайоні Стоянка. На жаль, унаслідок вибуху водій загинув.

Особу загиблого, звідки він їхав і куди, наразі встановлюємо,

– зазначив Маркушин.

До слова, очільник Ірпеня вкотре попросив місцевих мешканців не поспішати повертатись у місто. Наразі досі триває розмінування території, працюють сапери, деякі ділянки ще не встигли оглянути.

Вас може зацікавити – Росія має останній шанс вийти з війни з меншими втратами: дивіться відео